بعد هجوم بروسيا دورتموند.. «بارترا» يغادر المستشفى

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قال نادي بروسيا دورتموند الألماني، على حسابه على الرسمي (تويتر)، اليوم السبت، إن مدافعه الإسباني مارك بارترا، الذي أُصيب في تفجيرات الثلاثاء الماضي، قبل مباراة موناكو بدوري الأبطال، خرج من المستشفى بعد أربعة أيام قضاها هناك.

وخضع الاعب لعملية جراحية، بعدما أُصيب في ذراعه، بعد تفجير مواد تحتوي على مسامير بالقرب من الحافلة التي كانت تقل لاعبي بروسيا دورتموند قبل مباراتهم أمام ايه سي موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

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ووفقا للتصريحات الأولى الصادرة عن بروسيا دورتموند، فإن بارترا سيتغيب عن الفريق لنحو أربعة أسابيع.