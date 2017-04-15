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الاف يشاركون في مسيرات أعياد القيامة في مدن ألمانية للمطالبة بالسلام

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الاف يشاركون في مسيرات أعياد القيامة في مدن ألمانية للمطالبة بالسلام الاف يشاركون في مسيرات أعياد القيامة في مدن ألمانية للمطالبة بالسلام

مصراوي Masrawy

الاف يشاركون في مسيرات أعياد القيامة بألمانيا

برلين (د ب أ)

خرج الاف الأشخاص من أنصار حركة السلام، إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من ألمانيا، اليوم السبت، في المسيرات التقليدية المصاحبة لأعياد الفصح.

وطالب المتظاهرون بإنهاء مهمات الجيش الخارجية ووقف تصدير الأسلحة وحركة التسلح، وكتب المتظاهرون على لافتات عبارة :" صادرات السلاح تؤدي إلى الحروب والحروب تجلب اللاجئين".

ووصل عدد المشاركين في مثل هذه المسيرة في مدينة شتوتجارت إلى 2000 شخص، وفقا لتقديرات الشرطة، وحملت مظاهرة شتوتجارت شعار:" المسؤولية عن السلام لا عن الحرب".

وقالت الشرطة إن نحو 1000 شخص شاركوا في مظاهرة مشابهة في مدينة ميونخ، وانتقد خطباء في هذه المظاهرة الترحيلات الأخيرة لطالبي لجوء مرفوضين إلى بلادهم في أفغانستان.

وحملت بعض اللافتات عبارة :" الناتو (حلف شمال الأطلسي) لابد أن يختفي حتى نجد السلام"، وجرى تنظيم المظاهرة تحت شعار " نزع السلاح من أجل مستقبل أكثر عدلا".

وذكرت الشرطة أن نحو 600 شخص تجمعوا في العاصمة برلين، وأعرب المشاركون في المظاهرة عن احتجاجهم على المهام الخارجية للجيش الألماني، وكتب المتظاهرون على لافتات عبارة " ليخرج الناتو من سورية" وعبارة "أيها الأمريكيون عودوا إلى دياركم" وعبارة " من يزرع الأسلحة، يحصد اللاجئين".

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