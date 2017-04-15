مقتل 6 أشخاص وإنقاذ المئات من البحر الأبيض المتوسط

روما (د ب أ)

ذكرت منظمات إغاثة، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ مئات المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.

وقالت منظمة "إس او إس مديتيراني" إنها أنقذت 500 شخص خلال سبع ساعات أمس الجمعة. فيما تم العثور على رجل واحد ميتا على أحد زوارق النجاة.

وذكر متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في تغريدة اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن صيادين أنقذوا 101 مهاجر من قارب كان يغرق، بينما غرق خمسة مهاجرين. ولم يتضح متى تمت عملية الإنقاذ.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي هذا العام ما يقرب من 800 مهاجر حتى الآن خلال محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط في السفن التي غالبا ما تكون غير صالحة للإبحار، التي يوفرها المتاجرون بالبشر.

وأمس الأول الخميس، تم إنقاذ 23 شخصا عندما غرق قارب قرب الساحل الليبي. فيما يعد 97 مهاجرا مفقودين في تلك الحادثة.