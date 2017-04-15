عون: لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون معه

بيروت ( د ب أ )

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم السبت أن لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون مع الرئيس المقبل انطلاقاً من العلاقات التقليدية التي تجمع بين البلدين .

جاء حديث عون خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي قبل ظهر اليوم جيروم شارتييه المستشار الخاص للمرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون، "الذي نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس فيون واعتذاره عن عدم تمكنه من المجيء الى لبنان كما كان مقررا، وذلك لظروف طارئة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وحمل الرئيس عون السيد شارتييه تحياته للرئيس فيون شاكرا له مواقفه الداعمة للبنان منذ كان في موقع المسؤولية وحتى اليوم.

وقال شارتيه ، بحسب البيان "إن المرشح الرئاسي فيون حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية وسيواصل في حال فوزه، دعم لبنان في كل المجالات نظرا لما يمثله في محيطه والعالم، لافتا الى ان الملف اللبناني سيبقى في مقدمة اهتماماته ".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء " التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الاوضاع الداخلية في لبنان والوضع في سورية والتطورات المتصلة بأزمة الشرق الاوسط".