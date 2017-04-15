أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عون: لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون معه

Google+ Print
عون: لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون معه عون: لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون معه

مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت ( د ب أ )

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم السبت أن لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون مع الرئيس المقبل انطلاقاً من العلاقات التقليدية التي تجمع بين البلدين .

جاء حديث عون خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي قبل ظهر اليوم جيروم شارتييه المستشار الخاص للمرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون، "الذي نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس فيون واعتذاره عن عدم تمكنه من المجيء الى لبنان كما كان مقررا، وذلك لظروف طارئة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وحمل الرئيس عون السيد شارتييه تحياته للرئيس فيون شاكرا له مواقفه الداعمة للبنان منذ كان في موقع المسؤولية وحتى اليوم.

وقال شارتيه ، بحسب البيان "إن المرشح الرئاسي فيون حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية وسيواصل في حال فوزه، دعم لبنان في كل المجالات نظرا لما يمثله في محيطه والعالم، لافتا الى ان الملف اللبناني سيبقى في مقدمة اهتماماته ".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء " التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الاوضاع الداخلية في لبنان والوضع في سورية والتطورات المتصلة بأزمة الشرق الاوسط".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية