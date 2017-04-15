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وزير الإسكان: فتح تحقيق لمعرفة سبب انفجار خط غاز التجمع الخامس

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وزير الإسكان: فتح تحقيق لمعرفة سبب انفجار خط غاز التجمع الخامس وزير الإسكان: فتح تحقيق لمعرفة سبب انفجار خط غاز التجمع الخامس

مصراوي Masrawy

انفجار خط غاز التجمع الخامس

القاهرة- (أ ش أ):

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بأنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع بخط بوتاجاز بجوار رافع محطة صرف صحي الشويفات بالقاهرة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتوجه لزيارة المصابين بمستشفى البنك الأهلي، عقب الاطمئنان على انتهاء أعمال الإطفاء وتشغيل رافع الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب للمواطنين.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وفاة شخص وإصابة 17 آخرين، في حادث انفجار خط غاز بالتجمع الخامس.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم إسعاف 7 أشخاص في مكان الحادث وغادروا المكان، فيما يتبقى المصابون الآخرون بالمستشفيات.

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