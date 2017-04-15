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الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلًا في جامعة عين شمس الجمعة المقبلة

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الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلًا في جامعة عين شمس الجمعة المقبلة الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلًا في جامعة عين شمس الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

الموسيقار عمر خيرت

كتب- محمد قاسم:

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، السبت، تنظيمها حفل خيري يحييه الموسيقار عمر خيرت الجمعة المقبلة 21 أبريل.

وقالت الدكتورة هبة شاهين مدير المركز الإعلامي للجامعةـ، إن الحفل سيقام في السابعة مساءً في ملعب الكلية تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عاشور عميد

وأضافت شاهين في بيان صحفي، أن الحفل الخيري التبرع لصال​ح إنشاء وتطوير المعامل المركزية بكلية الهندسة.

كانت خيرت، أحيى حفلًا فنياً في جامعة القاهرة نهاية ديسمبر الماضي.

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