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بالصور.. نائب وزير الزراعة تتفقد بحيرة المنزلة في بورسعيد

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بالصور.. نائب وزير الزراعة تتفقد بحيرة المنزلة في بورسعيد نائب وزير الزراعة تتفقد بحيرة المنزلة في بورسعيد

بورسعيد -طارق الرفاعي:

تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، اليوم السبت، بحيرة المنزلة في نطاق محافظة بورسعيد برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وناقش محافظ بورسعيد مع نائب وزير الزراعة مخطط تطوير بحيرة المنزلة واستغلالها الاستغلال الأمثل سياحيا وزراعيا وسمكيا كونها تعد من البحيرات التي تكتسب أهمية خاصة حيث تعطي 48% من إنتاج البحيرات وتطويرها أصبح أمر هام وضروري.

وأكد المحافظ أن هناك مخطط لتطوير البحيرة سياحيا واستغلال الإمكانيات بها من جزر ومراحات وجزيرة تنيس بالاضافة إلي المحميات الطبيعية فالبحيرة يوجد بها عدة مميزات بالزراعة والاستزراع السمكي والآثار والسياحة وضرورة الاستفادة من تلك المقومات.

واستقبل محافظ بورسعيد، "محرز" فور وصولها بديوان عام المحافظة وعقد إجتماع مع القيادات التنفيذية والمعنية ناقشوا خلاله عدد من الملفات وتم استعراض مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة أعقبه جولة بمناطق سهل الطينة والقابوطي الجديد والجزر والمراحات.

نائب وزير الزراعة تتفقد بحيرة المنزلة في بورسعيد (2)نائب وزير الزراعة تتفقد بحيرة المنزلة في بورسعيد (3)

 

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