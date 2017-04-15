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تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في قضية "التلاعب بالبورصة" لـ18 أبريل

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تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في قضية "التلاعب بالبورصة" لـ18 أبريل تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في قضية "التلاعب بالبورصة" لـ18 أبريل

مصراوي Masrawy

محاكمة علاء وجمال مبارك

كتب- أحمد أبو النجا:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 18 أبريل .

كما قررت المحكمة، تخصيص جلستي 19 و 20 أبريل ، لاستكمال المرافعات عن المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص

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