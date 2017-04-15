بالفيديو.. تعلم كيفية صنع الأرفف المنزلية الخفية

كتب - هشام عواض:

سواء كنت من محبي القرأة والكتب، أو من عشاق الديكور المنزل، أو كليهما، يمكنك صنع رفوف بسيطة للغاية على حوائط منزلك، وتضفي جمالًا خاصًا.

وتتميز تلك الرفوف العائمة بتوفير مساحة في الغرفة، وجعلك تشعر الراحة في تنظيم الكتب، بحسب موقع "this is insider".

يمكنك شراء حامل الحديد التي تسمى "أومبرا" وتثبيتها على الحائط بمسمارين، والتي صممها ميرون ليور الطالب بمعهد برات في الولايات المتحدة.

وثبيت "أومبرا" سهل للغاية ولن يكلفك لا وقت ولا جهد، فقط بتثبيتها على الحائط بواسطة المسمارين الخاصين بها، بحيث يكون القطعتين في نفس مستوى بعضهما، والتأكد من كونهما قريبين كفاية من بعضهما.

وبعد تثبيتها جيدًا ضع الكتب بالكميات التي تريدها، وقد بلصق أول غلاف أول من الاسفل بالحامل الحديدي، كما هو مبين في الفيديو التالي:.