مكي ورؤوف يقودان تشكيل سموحة أمام بيدفيست

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أعلن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لسموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيدفيست، المقرر لها بعد قليل، في إياب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

وجاءت التشكيلة الأساسية للفريق كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: رجب بكار - باتريك مالو - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

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خط الوسط: محمود عبد العزيز - إسلام محارب - إسلام سري - أحمد تمساح.

خط الهجوم: أحمد حسن مكي - أحمد رؤوف.

وضمت قائمة البدلاء: (أحمد يحيى - عمرو المنوفي - سيد فريد - أحمد نبيل "مانجا"- أحمد حمص - بانو دياوارا - حسام حسن).