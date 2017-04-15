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اتنصب عليَّ في «تونس» وماليش علاقة بـ«مبارك».. تصريحات مثيرة لإيهاب توفيق

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التحرير

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حل الفنان إيهاب توفيق ضيفًا على برنامج "عائشة" أمس الجمعة والذى يعرض على شاشة القناة "التاسعة التونسية"، وتحدث "توفيق" عن بداياته في الفن خاصة مقابلته لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذى اختار له اسمه الفنى، ونستعرض أبرز التصريحات التى أدلى بها للبرنامج خلال التقرير التالى..

الخوف من خوض تجربة "التمثيل"

أعرب إيهاب عن خوفه من خوض تجربة التمثيل في السينما والدراما، قائلًا: "أخاف من الفشل، خاصة عندما شاهدت بعض زملائى المطربين الذي خاضوا هذه التجربة ولم تضف لرصيدهم شيئًا".

ندمه على تصوير بعض الكليبات

كشف إيهاب توفيق أن كليب "سامحنى خلاص" و"أكتر من كده إيه" من أفضل الكليبات التى قدمها فى مسيرته الفنية لأنهما تمتعا بسيناريو وقصة درامية، قائلًا: "لو عاد بى الزمن للخلف سأرفض تصوير عدد كبير من الفيديو كليب التى قمت بتصويرها فى بداياتى".

 

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علاقته بـ"حسنى مبارك"

نفى إيهاب توفيق الشائعات التى ترددت عن  وجود علاقة صداقة قوية تجمعه بالرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أنه لا يوجد أى صلة بينه وبين الرئيس الأسبق على الإطلاق.

النصب عليه فى  4 ملايين دينار

روى توفيق تفاصيل الخلاف الذى وقع بينه وبين صديقه التونسي واللذين أقاما سويًّا مشروعًا استثماريًّا عقاريًّا بتونس قبل الثورة، حتى وصل الخلاف لساحات القضاء، والتحفظ على أموال إيهاب بالبنك المركزي التونسي والتى قدرت بأربعة ملايين دينار تونسى، ولم يصدر القضاء حتى الآن أى حكم فى القضية.

مقابلته مع "موسيقار الأجيال"

روي أيضًا تفاصيل مقابلته لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي أشاد بصوته وموهبته وقال: "محمد عبد الوهاب هو الذى اختار لى الاسم الفنى إيهاب توفيق"، مشيرًا إلى أنه يمثل المدرسة الكلاسيكية في الغناء، وهذا سبب نجاحه خاصة الأعمال التى قدمها مع الفنان حميد الشاعرى.

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التحرير

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