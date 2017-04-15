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السلطات الألمانية توقع غرامة على سائق رفض نقل امرأة منتقبة

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السلطات الألمانية توقع غرامة على سائق رفض نقل امرأة منتقبة السلطات الألمانية توقع غرامة على سائق رفض نقل امرأة منتقبة

التحرير

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يواجه سائق حافلة ألماني غرامة قدرها 8500 جنيه استرليني، بعدما رفض إقلال امرأة مسلمة حامل ترتدي النقاب.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، وقع الحادث في مدينة "إمدن" بولاية "ساكسونيا" السفلى، ووصفت الشرطة تلك الواقعة بـ"جريمة إدراية" تستلزم غرامة مالية حدها الأقصى 8500 جنيه استرليني.

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وكانت المرأة الحامل بصحبة زوجها يوم الخميس الماضي عندما اتجهت لتلك الحافلة، وبعد التمييز العنصري ضدها لارتدائها النقاب، اتجه الزوج إلى الشرطة والمجلس المحلي.

وقال "تمو بوبنجا"، مدير النقل بمدينة إمدن: "لا يمكننا أن نسمح لوقوع شيء من هذا القبيل، ويجب ألا يتكرر".

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التحرير

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