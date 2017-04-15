خاص.. سامح شكري في السودان الأربعاء لعقد جلسة مشاورات

التحرير

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قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى السودان مساء الأربعاء المقبل على أن تعقد جلسة مشاورات سياسية مع الجانب السوادني صباح الخميس.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن هناك لقاء يجمع شكري مع نظيره السوادني خلال زيارة الوزير المصري للخرطوم وسيتم بعدها عقد جلسة المشاورات السياسية بين البلدين.

يذكر أن تلك الزيارة كان مقرر لها مطلع الأسبوع الماضي وأصدرت وزارة الخارجية بيان انذاك أفاد بتأجيل الزيارة بسبب عواصف ترابية فى الخرطوم.

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وتأتي تلك الزيارة بعد أن تصاعدت على الساحة السياسية الأخيرة بوادر أزمة بين مصر والسوادن بشأن استفارات سوادنية بموافقة مصر على استمرار فرض عقوبات على السودان بمجلس الأمن.

وأصدرت وزاة الخارجية بيان أكدت فيه أن الدولة المصرية تتخذ مواقفها بما هو يحمل صالح للشعب السوادني وأن لجنة العقوبات لم تنعقد مؤخرًا لمناقشة عقوبات السوادن.

وسبق ذلك البيان تصريحات من وزير الدفاع السوادني نقلها موقع إخباري فى الخرطوم عن ما أسماه مضايقات واستفزازات للقوات السوادنية فى منطقة حلايب وشلاتين .