فيديو| عجوز تستغيث بوزير الداخلية: « جوز بنتى عايز يطلع حفيدي إرهابي»

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خالة الطفل: «ضرب الشرطة عند محاولة تنفيذ حكم الحضانة.. وبيعلمه شيل السلاح»

«أنا بنتى دكتورة واللى تربي دكتورة تقعد تتفاخر بيها طول العمر لكنها ماتت يابنى..ومش بس كدة جوزها حرمنى من ابنها الوحيد علشان يزود حرقه قلبي أكتر وأنا ست عجوزة وهموت قريب مش ممكن توصل صوتى لوزير الداخلية علشان يساعدنى».. هكذا استنجدت الحاجة «أم ولاء»، عجوز فى أواخر الستنيات من عمرها، لانقاذ حفيدها من تحوله لبلطجي أو حتى مشروع إرهابي في كنف أبيه.

وسردت المسنة تفاصيل ماسأتها التي بدأت عقب وفاة نجلتها "ولاء" دكتورة تحاليل، نتيجةإاصابتها بـ"الحصبة" ودخولها للمستشفى فى حالة متأخرة، نظراً لتشخيص حالتها بالخطأ، على إثرها ظلت داخل الرعاية المركزة لعدة أيام وبعدها توفت وداخل بطنها طفل فى شهره السابع، كما تركت لها طفلها "عادل"والتى أوصتها برعايته والاهتمام به قبل وفاتها بلحظات.

وهنا انفجرت دموع الأم العجوز، قائلة "أنا بنتى ماتت بسبب إهمال جوزها ومش بس كده، دا حرمنى من ابنها، حاولنا كتير بالتراضي، ناخد الطفل لكنه منعنا حتى اشوفه واتجوز ولا فارقة معاه أي حاجة حتى حكم المحكمة اللى قالت الطفل يتربى معايا ومش بس كده ده بيعلمه شيل السيوف والسنج عشان يطلع بلطجي أو إرهابي».

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واستكملت الحديث «رشا» خالة الطفل، بأن المحكمة قضت بضم الطفل لحضانة والدتها (جدته)، وخصوصاً بعد زواج والده ولكنهم عندما حاولوا تنفيذ الحكم وذهبوا لمنزله بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، قام زوج شقيقتها بالتعدي عليهم بالضرب والسب وإحدث إصابات بالغة لهم باستخدام أسلحة بيضاء "سنج وسيوف".

كما أوضحت خالة الطفل، أن زوج شقيقتها لم يكتف بذلك، بل تعدى على رجال الشرطة عندما ذهبوا لتننفيذ الحكم، وممزق ملابس أحد أمناء الشرطة والذين تركوا المكان دون محاسبته، قائلة "جوز اختى بيعلم ابنه شيل السلاح وبيصوره لاستعراض مهارته وينزل الصور على الفيسبوك يبقى إزاى الطفل هيتربى معاه ويطلع محترم من البيئة دى؟".







وناشدت خالة الطفل عادل وزير الداخلية بسرعة التدخل لتنفيذ حكم ضم الطفل لحضانة جدته، وانقاذ نجل شقيقتها من مصير أسود ينتظره على يد والده.