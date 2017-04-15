بالفيديو| في عيد القيامة.. الإسكندرية ثكنة عسكرية

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إجراءات تفتيشية مشددة بمحيط «الكاتدرائية» .. وربط كاميرات الكنائس بغرفة العمليات



شهدت الكنائس بمحافظة الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة على الكنائس قبل ساعات من توجه الشعب القبطي لأداء صلوات وقداسات عيد القيامة مساء اليوم السبت، حيث تم فرض إجراءات تفتيش مشددة ووضع بوابات المعادن للكشف عن الأجسام الغريبة والتأكد من هوية المارة والمصلين المتجهين للكنائس.

وتحولت الكنائس بمحافظة الإسكندرية، إلى ثكنات عسكرية إذ تم نشر القوات والأقوال الأمنية ووضع الحواجز، وذلك فى أعقاب تفجير استهدف الكنيسة المرقسية، الذى وقع الأحد الماضى، راح ضحيته 17 قتيلا واُصيب 48 آخرين.

ورصدت " التحرير" بالصور والفيديو الوضع بمحيط الكاتدرائية حيث تم فرض إجراءات أمنية مشددة بمداخل ومخارج الشارع، وانتشرت سيارات الأمن المركزى والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، والتأكيد على هوية المارة بالقرب من الحواجز الأمنية.

كما قام اللواء على أبو زيد مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا بزيارات ميدانية مفاجأة على الخدمات بمنطقة الأديرة بوادى النطرون وكينج مريوط، لمراجعة خطة التأمين ومدى استعداد القوات والالتقاء بهم وتفهمهم بواجباتهم وضرورة اليقظة أثناء الخدمة.

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كانت مديرية أمن الإسكندرية، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارىء، بالتزامن مع حلول عيد القيامة حيث قام اللواء مصطفى النمر - مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية - بعقد اجتماعا مع قيادات مديرية الأمن، أكد على أن خطة التأمين ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية، حيث كلف مدير إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشأت الهامة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشأت والتنسيق الأمنى بين حارسى العقارات وإدارات الفنادق ووضع خدمات سرية فى محيط دور العبادة المسيحية.

كما تم التنسيق مع جميع الكنائس بوضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديرية، بالتوازى مع عمل تمركزات أمنية ثابته وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية، بالإشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن، والتشديد على الأكمنة الحدودية، وإدارة تأمين الطرق بالإنتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.

كما كلف مدير الأمن إدارة مرور الأسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية و التنسيق مع جميع الكنائس بوضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديري مع عمل تمركزات أمنية ثابته و أقوال أمنية متحركة.

من جانبها أعلنت الكنيسة المرقسية، ترتيبات قداس عيد القيامة المجيد 2017، حيث أكدت على عدم استقبال أي من المهنئين مع مراعاة لمشاعر أسر الشهداء والمصابين، على أن يقتصر الأمر على صلاة القداس الإلهي.