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إصابة 3 مجندين من الشرطة برصاص قناصة جنوب العريش

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إصابة 3 مجندين من الشرطة برصاص قناصة جنوب العريش إصابة 3 مجندين من الشرطة برصاص قناصة جنوب العريش

مصراوي Masrawy

إصابة 3 مجندين من الشرطة برصاص قناصة

القاهرة - مصراوي:

أصيب 3 مجندين من قوات الشرطة بقوة كمين الصفا المتمركز علي الطريق الدائري جنوب العريش،.

وأكد مصدر أمني، اليوم السبت، أن المجندين أصيبوا برصاص قناصة استهدفوا قوة الكمين من مسافة بعيدة وسط زراعات الزيتون المتاخمة للمكان.

وأكد المصدر أن المصابين هم:"علاء حميدة جودة، 23 عامًا من البحيرة، بطلق ناري بالكتف الأيمن وهاني السيد عمارة 22 عامًا من بورسعيد، بطلق ناري باليد اليسري وأحمد إبراهيم محمد، 22 عامًا، من دمياط، بطلق ناري بالساق اليسرى".
وأفاد المصدر بأنه جرى المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش بينما ردت القوات على مصدر إطلاق النار وأجبرت الجناة على الفرار.

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