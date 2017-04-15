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بالصور.. ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حيةضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية

ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية (2)ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية (2)

ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية (3)ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية (3)

ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية (4)ضبط بائع بحوزته أسماك مملحة بها ديدان حية (4)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تكثيف إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، للحملات المرورية على الأسواق، مع اقتراب أعياد الربيع خاصة محال الأسماك.

وأضاف المحافظ أن الحملة ضبطت أحد الباعة الجائلين أمام مسجد الخلوة بمركز أخميم، وبحوزته كمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك، حيث يوجد بها ديدان حية، وعليها ألوان صناعية غير مصرح بها، داخل عبوات من الصفيح يكسوها الصدأ.

وتم تحرير محضر رقم 5700 جنح أخميم للبائع، وجار عرضه على وكيل النائب العام.

وشدد المحافظ على مديريات الصحة والتموين والمباحث بتكثيف الحملات على جميع الأسواق والمحال، خاصة لبيع الأسماك.

 

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