محافظ الدقهلية: ثقتي كاملة في المنتج المصري

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ثقته الكاملة في المنتج المصري، مشيرا إلى أنه يتطلع لاعتماد المصريين على المنتج المصري بنسبة 100% في كل احتياجاتهم اليومية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع اللواء نبيل الديب، والمستشار حاتم فاضل، من وزارة الإنتاج الحربي، اليوم السبت، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الاحتياجات الخاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، واستكمالات بعض المشروعات أو دعم مشروعات قائمة أو مشروعات جديدة بالمحافظة.

وشدد الشعراوي على أهمية التعاون والتنسيق التام، للاستفادة الكاملة من خبرات الإنتاج الحربي، وجديتهم في العمل والإنتاج في كافة المجالات، لدعم ما تحتاجه المحافظة ومواطنيها من مرافق وخدمات.