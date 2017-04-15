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بالصور.. احصلي على إطلالة عيد الربيع مع الفاشونيستا دانا الطويرش

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مصراوي Masrawy

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بالصور.. احصلي على إطلالة عيد الربيع مع الفاشونيستا دانا الطويرشبالصور.. احصلي على إطلالة عيد الربيع مع الفاشونيستا دانا الطويرش

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كتبت - هاجر حاتم:

الخروج للاحتفال بأعياد الربيع يتطلب ملابس مبهجة وألوان تناسب الطقس الربيعي الذي تشهده الآن، والتي تتماشى مع موضة هذا العام، لهذا نستعرض لك مجموعة من القطع التي ظهرت بها الفاشونيستا الكويتية دانا الطويرش هذا الربيع.

اعتمدت دانا على الألوان السماوية بشكل كبير، وهو ما ظهر في اختيارها لـ "البلوزة" المخططة باللون اللبني، كما ظهر الستايل "الحيادي" الذي يعتمد على لون واحد أو اثنين في الإطلالة ككل، يظهر في الفستان والحقيبة بذات اللون، وكذلك النظارة الشمسية.

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