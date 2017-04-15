زيدان يدفع بالتشكيل الاحتياطي أمام سبورتينج خيخون

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه سبورتينج خيخون اليوم على ملعب المولينيون ضمن مباريات الجولة رقم 32 في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد خيخون في المركز الـ18 برصيد 22 نقطة، وفضل زيدان عدم الدفع بالتشكيلة الأساسية في مباراة اليوم استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي تشكيلة ريال مدريد لمباراة اليوم:

حراسة المرمى:- كاسيا.

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خط الدفاع:- كوينتراو - راموس - ناتشو - دانيلو.

خط الوسط:- كوفاسيتش - إيسكو - خاميس.

خط الهجوم:- أسينسيو - لوكاس فاسكيز - موراتا.

وجاءت دكة البدلاء كما يلي " يانييز، مارسيلو، تيخيرو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، ماريانو".