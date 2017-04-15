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توتنهام يقسو على بورنموث ويواصل مطاردة تشيلسي

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توتنهام يقسو على بورنموث ويواصل مطاردة تشيلسي توتنهام يقسو على بورنموث ويواصل مطاردة تشيلسي

التحرير

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تغلب نادي توتنهام هوتسبير على نظيره بورنموث، برباعية نظيفة، اليوم السبت، التي أقيمت بملعب وايت هارت لين، بقيادة تحكيمية للحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأحرز أهداف توتنهام هوتسبير موسى ديمبيلي في الدقيقة 16، وسون هيونج مين في الدقيقة 19، وهاري كين في الدقيقة 48، وفينسينت يانسن في الدقيقة 92.

وحفر هاري كين اسمه في سجلات البريميرليج حيث بات رابع لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في ثلاثة مواسم على التوالي، بعد كل من "آلان شيرر، وتيري هنري، وردو فان نيستلروي".

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بتلك النتيجة رفع توتنهام هوتسبير، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رصيده للنقطة 71، في المركز الثاني، خلف تشيلسي المتصدر بفارق أربع نقاط فقط.

من جانبه ظل بورنموث بقيادة مدربه إيدي هويي، في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

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التحرير

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