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رمضان صبحي والمحمدي على مقاعد بدلاء ستوك وهال سيتي

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رمضان صبحي والمحمدي على مقاعد بدلاء ستوك وهال سيتي رمضان صبحي والمحمدي على مقاعد بدلاء ستوك وهال سيتي

التحرير

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أعلن مدربا هال سيتي وستوك سيتي ماركو سيلفا ومارك هيوز على الترتيب، تشكيل فريقهما اللذان سيتواجهان اليوم ضمن مباريات الجولة رقم 33 في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي للفريقين تواجد كل من أحمد المحمدي ورمضان صبحي على مقاعد البدلاء، والجدير بالذكر أن ستوك سيتي يحتل المركز الـ13 برصيد 26 نقطة فيما يتواجد هال سيتي في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.

وفيما يلي تشكيل هال سيتي:

حراسة المرمى: جاكوبوفيتش

خط الدفاع: روبرتسون- ماجوير- رانوكيا- داوسون

خط الوسط: هدلستون- ندياي- كليوكاس- جروشيسكي

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خط الهجوم: نياسي- ماركوفيتش

تشكيل ستوك سيتي:

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع: شاوكروس- مارتينس إندي- مونييسا- جونسون- كاميرون

خط الوسط: أدم- شاكيري- بيترس

خط الهجوم: بيراهينو- أرناتوفيتش

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التحرير

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