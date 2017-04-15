ننشر أسماء المصابين في انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس

مصراوي Masrawy

كتب- حاتم أبو النور:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد مصابي انفجار التجمع الخامس ارتفع إلى 10 حالات.

كان انفجار وقع اليوم السبت، بخط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وحصل مصراوي، على تقرير طبي يوضح أسماء المصابين وحالتهم الصحية، وهم

- أحمد عبدالخلق أحمد حسن، نُقل بواسطة الأهالى مستشفى البنك الأهلي، ويعاني من أعراض ما بعد الارتجاج.

- أشرف شعبان سيد تم نقله الى مستشفى البنك الأهلي، ويعاني من حروق بالدرجه الثالثة بنسبة 9% بالوجه ونسبة 18% بالساقين.

- جمال مصطفى أحمد تم نقله الى المستشفى ومصاب بحروق من الدرجه الثانية بالجسم بنسبة 70%.

- سامي محمد عوض تم نقله الى المستشفى الجوي التخصصي ويعاني من اختناق.

- سعيد عبدالغني محمد تم نقله الى مستشفى البنك الأهلي، ويعاني من حروق من الدرجه الثانية بنسبة 52% بالجسم.

- سمير كامل محمد عيسى، نُقل بواسطة الأهالي للمستشفى الجوي التخصصي، ومصاب بحروق من الدرجه الأولى بالوجه وحروق من الدرجة الثانية باليدين والزراعين.

- صبحي عبدالمطلب سيد، تم نقله الى مستشفى البنك الأهلي، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 9% بالوجه ونسبة 18% بالساقين.

- صلاح محمد عبدالله، تم نقله الى مستشفى البنك الأهلي، ومصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم.

- عبدالخالق عبدالعليم عبدالخالق، تم اسعافه في موقع الحادث وكان يعاني من اختناق.

- محمد جمال على، نُقل بواسطة الأهالى للمستشفى الجوي التخصصي، ويعاني من حروق من الدرجة الأولى باليد والزراعين، بالاضافة لجرح متهتك بفروة الرأس.