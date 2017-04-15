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لجنة المسابقات ترفض تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

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لجنة المسابقات ترفض تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة لجنة المسابقات ترفض تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

التحرير

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أجرى مسئولو اتحاد الكرة، اتصالات مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لمعرفة موقفه من تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة بالجولة الـ22 للدوري والمقرر اقامتها مساء الأحد.

وكشف مصدر بالجبلاية أن عامر حسين رفض تأجيل المباراة متمسكًا بإقامة اللقاء في موعده، وهو ما اتفق معه فيه مجلس إدارة اتحاد الكرة لعدم الإخلال بجدول المسابقة.

وأوضح المصدر أنه في حالة عدم ذهاب الفريقين لملعب المباراة سيتم توقيع عقوبات مادية عليهما وخصم 3 نقاط من كل فريق وتحديد موعد جديد للقاء.

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وكانت الجهات الأمنية، قد وافقت على تأجيل مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، إلى يوم الثلاثاء المقبل بدلًا من غدٍ الأحد كما كان مقررًا لها من قبل، إلا أن اتحاد الكرة أكد أن القرار النهائي سيكون من خلال لجنة المسابقات.

يذكر أن لجنة الحكم برئاسة عصام عبد الفتاح، قد أعلنت اليوم عن تعيين محمد فاروق حكمًا للمباراة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ 40 نقطة، فيما ياتي للمقاصة بالمركز الثاني بـ 54 نقطة.

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التحرير

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