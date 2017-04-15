بطاقة رقمية لاستلام الوجبات الغذائية بمدن جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، تطبيق مركز نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، بالتعاون مع إدارة المدن، نظام البطاقة الرقمية "الباركود" للتغذية بالمدن الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن نظام الباركود للتغذية، يتمكن الطالب خلاله من صرف وجبته الغذائية بكل سهولة، ولا يستطيع صرفها إلا إذا تم دفع مصروفات التغذية حسب رغبته، وفي الأيام التي يرغب فيها، مشيراً إلى أن الهدف من النظام التحكم في عدد الوجبات الغذائية، التي يتم حجزها يومياً، لمنع وجود هدر لوجبات زائدة والاستفادة منها في تحسين الوجبات للطلاب.

وأكد لطفي أن النظام الإلكتروني الجديد يأتي في إطار السعي وراء تحسين أداء القطاعات والإدارات المختلفة، بما يسهم في خدمة الطلاب، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجههم.