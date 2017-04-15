رئيس الحكومة اليمنية يحذر من مشروع فارسي يستهدف المنطقة العربية

صنعاء/ باريس (د ب أ)

قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إن بلاده والتحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات يواجهان مشروعا فارسيا يستهدف الخليج والمنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام، معمر الإرياني في ندوة أقيمت في معهد العالم العربي بباريس، حسبما افادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ولفت الى ان الحوثيين والقوات الموالية لهم يقودون حرباً بغرض فرض مشروعهم الطائفي المدعوم من إيران بقوة السلاح، والقتل والتنكيل والاخفاء والاعتقال لكل من يعارضها.

وثمن بن دغر في الوقت ذاته، موقف دول التحالف العربي تجاه بلاده، وتقديمها إلى جانب مشاركتها العسكرية، المساعدات الانسانية والاغاثية وتبني مشاريع إعادة الأعمار.

وتخوض القوات الحكومية بمساندة قوات التحالف العربي، معارك عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، منذ عامين، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين.