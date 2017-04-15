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الجيش الجزائري يعثر على جثة "الإرهابية حورية" شرق البلاد

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الجيش الجزائري يعثر على جثة "الإرهابية حورية" شرق البلاد الجيش الجزائري يعثر على جثة "الإرهابية حورية" شرق البلاد

مصراوي Masrawy

الجيش الجزائري

الجزائر (د ب أ)
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت بأن مفرزة للجيش عثرت على جثة للإرهابية حورية بغابة ولاية سكيكدة شرقي البلاد.

وأوضح مصدر بالوزارة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم أن "الإرهابية (حورية) هي زوجة الإرهابي (بوعزة) الذي قتل في عملية لأفراد الجيش خلال يوليو 2016، وهي شقيقة الإرهابية(نادية) زوجة الإرهابي (فؤاد) الذي اعتقل مع زوجته وابنائها الخمس الاثنين الماضي بولاية سكيكدة."

واشارت وزارة الدفاع إلى أن "والد ووالدة الإرهابية نادية ارهابيان وكذلك اخواتها الأربع."

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