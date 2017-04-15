بالصور- مصراوي في منزل المصرية الفائزة بالجائزة الكبرى في "بينالي كاناجاوا" باليابان​

مصراوي Masrawy

كتبت-نسمة فرج:

تصوير- أحمد النجار:

الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الثقافة في بيان رسمي، فوز نوران محمد طه بالجائزة الكبرى في مسابقة البينالى باليابان، والتي تقدم لها 24872 متسابقا من 87 دولة، وسيتم عرض الأعمال الفائزة في الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2017 في يوكوهاما.

وتواصل "مصراوي" مع أسرة نوران طه لمعرفة كواليس اشتراكها في المسابقة والأعمال التي تقدم بها باقي أسرتها.

في منزلها الهادئ بالهرم، تلقت نوران طه، صاحبة الـ13 عاما خبر فوزها بمسابقة كاناجاوا باليابان من والدها المهندس الميكانيكي محمد طه بعد عودتها من المدرسة: "جيت من المدرسة وبابا قالي تعالي يا نوران أقولك على حاجة وقالي إني كسبت مسابقة (بينالي كاناجاوا)".

تضيف "نوران": اشتركت في المسابقة عندما كنت أتردد على بيت العيني في الإجازة الصيفية، وطلبت المشرفة على الرسم، مني تحضير عمل غير تقليدي وبالفعل بدأت في رسمتها.

"حطيت القلم في الورقة ومعرفش الرسمة هتطلع شكلها ازاي"، توضح نوران كيف بدأت الرسم، وبالفعل قامت برسم شخص يرتدي بدلة تحتوي على زخارف إسلامية وقبطية.

و"بيت العيني، أحد البيوت الثقافية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية يهتم بأنشطة الأطفال من سن 10 إلى 16 سنة".

"شارك في المسابقة 23 ألف عمل من 80 دولة والـ 11 عمل من مصر جميعهم تم قبولهم".. قالتها دعاء فتحي، أخصائي فنون التشكيلية بمركز إبداع الطفل ببيت العيني، مضيفة: "الإعلان عن المسابقة كان في سبتمبر الماضي عن طريق صندوق التنمية الثقافية، وكان من المقرر إعلان النتائج في ديسمبر الماضي، إلا أنه تأخر فشكننا أننا مكسبناش لحد ما عرفنا خبر فوز نوران".

وتابعت الأخصائية: فور الإعلان عن المسابقة بدأ الأطفال في بيت العيني تحضير أعمالهم المشاركة في المسابقة، وطالبت منهم أعمال غير تقليدية، وتعبر عن الطابع المصري التراثي، وتم اختيار 11 عملا من 20 تقدموا للمسابقة في مصر.

"نوران بتحب الرسم من صغرها وتعلمت من أختها منه الكبير".. بهذه الكلمات عبرت يسرية يسري والدة الطفلة "نوران"، عن سعادتها بفوزها بالجائزة الكبرى للمسابقة، وقالت إنها ذهبت في الصيف إلى مركز إبداع الطفل ببيت العيني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية وقدمت للثلاث بنات.

"المشرفة طلبت رسم صورة غير تقليدية، وبالفعل نوران رسمت صورة غير تقليدية" توضح والدة الطفلة نوران سبب اختيارها للعمل وهي صورة الرجل المصري في العصر القديم، مضيفة أن سبب اختيار هذه الفكرة جاء بسبب اهتمامها بتفقد المعالم الأثرية التاريخية و القبطية والإسلامية.

وتابعت يسرية يسرى أنه بعد فوز ابنتها بالجائزة الكبرى في بينالي كاناجاوا باليابان، ستستمر في تنمية مهارات ومواهب "نوران" وشقيقتها من خلال صندوق التنمية الثقافية.

"شوفت فكرة رسمة نوران عجبتني وساعدتها فيها" تقول منة الشقيقة الكبرى لـ"نوران"، مؤكدة أن فكرة الرجل المصري بالزي الإسلامي والقبطي جذبتها وقررت مساعدتها في اختيار الألوان وأماكن الزخارف على الرسمة.