بعد واقعة "جر" مسافر.. فضيحة جديدة تلاحق "يونايتد إيرلاينز" بسبب عقرب

كتب - هشام عواض:

تعرضت شركة "يوناتيد إيرلاينز" لهجوم شديد وانتقادات واسعة حوال العالم، منذ يومين بعد قيام أحد أفراد أمن بسجل وطرد مسافر من على متن إحدى طائرات الشركة.

وتستمر فضائح الشركة في التتابع بعدما تعرض أحد الركاب في طائرة تابعة للشركة للدغ من عقرب، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وصف "ريتشادر بيل"، الذي كان مسافر في رحلة تابعة لشركة "يوتانيتد إيرلاينز" الأميركية قصة لدغه من عقرب أثناء وجوده في مقصورة رجال الأعمال. وكان مسافرًا من مدينة هيوسن في ولاية تكساس الأمريكية إلى مدينة كالجاري الكندية.

وقال "بيل"، "شعرت بوقوع شيء على رأسي وأمسكت به دون أن أدرك ما هو على الفور"، وذلك قبل أن يخبره جاره أن هناك عقربًا سامًا بين يديه.

وتابع الراكب، "حاولت إلقاء العقرب على الطبق أمامي، ثم حاولت مرة أخرى إبعاده فلدغني في إبهام يدي". واستطاع الراكب أن يقضي على العقرب وتدخل طاقم الطائرة الذي نقل بقايا العقرب إلى مرحاض الطائرة.