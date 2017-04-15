أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بعد واقعة "جر" مسافر.. فضيحة جديدة تلاحق "يونايتد إيرلاينز" بسبب عقرب

Google+ Print
بعد واقعة "جر" مسافر.. فضيحة جديدة تلاحق "يونايتد إيرلاينز" بسبب عقرب بعد واقعة "جر" مسافر.. فضيحة جديدة تلاحق "يونايتد إيرلاينز" بسبب عقرب

مصراوي Masrawy

فضيحة جديدة تلاحق "يوناتيد إيرلاينز" بسبب عقرب

كتب - هشام عواض:

تعرضت شركة "يوناتيد إيرلاينز" لهجوم شديد وانتقادات واسعة حوال العالم، منذ يومين بعد قيام أحد أفراد أمن بسجل وطرد مسافر من على متن إحدى طائرات الشركة.

وتستمر فضائح الشركة في التتابع بعدما تعرض أحد الركاب في طائرة تابعة للشركة للدغ من عقرب، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وصف "ريتشادر بيل"، الذي كان مسافر في رحلة تابعة لشركة "يوتانيتد إيرلاينز" الأميركية قصة لدغه من عقرب أثناء وجوده في مقصورة رجال الأعمال. وكان مسافرًا من مدينة هيوسن في ولاية تكساس الأمريكية إلى مدينة كالجاري الكندية.

وقال "بيل"، "شعرت بوقوع شيء على رأسي وأمسكت به دون أن أدرك ما هو على الفور"، وذلك قبل أن يخبره جاره أن هناك عقربًا سامًا بين يديه.

وتابع الراكب، "حاولت إلقاء العقرب على الطبق أمامي، ثم حاولت مرة أخرى إبعاده فلدغني في إبهام يدي". واستطاع الراكب أن يقضي على العقرب وتدخل طاقم الطائرة الذي نقل بقايا العقرب إلى مرحاض الطائرة.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم