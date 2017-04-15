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التونسي: بوابات إلكترونية إضافية من "الداخلية" لتأمين كنائس بني سويف

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التونسي: بوابات إلكترونية إضافية من "الداخلية" لتأمين كنائس بني سويف التونسي: بوابات إلكترونية إضافية من "الداخلية" لتأمين كنائس بني سويف

مصراوي Masrawy

مديرية أمن بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، السبت، إن المديرية أعدت خطة تأمين تشمل قداس عيد القيامة المجيد بالمطرانيات والكنائس، وأعياد الربيع، تشمل تحديد حرم آمن في محيط الكنائس ومطرانيتي المحافظة، وتفتيش الأشخاص والحقائب، من خلال البوابات الإلكترونية، بجانب انتشار رجال الأمن أمام الكنائس.

وأكد مدير الأمن في تصريحات صحفية، دعم وزارة الداخلية للمديرية ببوابات إلكترونية إضافية، لضمان فحص الواردين إلى الكنائس وكشف المعادن، وأي مواد تشكل خطورة على المصلين.

وواصل مدير الأمن ومدير المباحث جولاتهم على المطرانيات والكنائس، للتأكد من تأمين القداس واحتفالات عيد القيامة.

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