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بني سويف ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

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بني سويف ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم بني سويف ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

مصراوي Masrawy

مديرية الصحة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ، استعدادا لأعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف خلال تصريحات لـ"مصراوي" التنبيه على قسم مراقبة الاغذية بالمديرية، لمتابعة ومراقبة الأسواق وبخاصة محلات بيع الأسماك المملحة بكافة أنواعها، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين.

من جانبه، أكد اللواء يسري خضر، السكرتير العام بمحافظة بني سويف تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات، مع تكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مع ضرورة رفع و إزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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مصراوي Masrawy

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