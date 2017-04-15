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حبس مصريين وصينيين لإدارتهم مصنع لحوم بدون تصريح في شبرا

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حبس مصريين وصينيين لإدارتهم مصنع لحوم بدون تصريح في شبرا حبس مصريين وصينيين لإدارتهم مصنع لحوم بدون تصريح في شبرا

مصراوي Masrawy

حبس مصريين وصينيين لإدارتهم مصنع لحوم

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، بحبس مصريين وصينيين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتهم مصنع لحوم مصنعة بدون تصريح.

كما أمرت بتشميع المصنع محل الواقعة، وتكليف المباحث بعمل التحريات عن الواقعة، وإرسال عينات من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة والطب البيطري، لبيان مدى سلامة المضبوطات.

جاء ذلك بعدما ضبطت مباحث بالقليوبية، مخزن رنجة، ومصنع غير مرخص، لإنتاج اللحوم المصنعة تحت بير السلم بمسطرد، باستخدام أحشاء الحيوانات غير الصالحة، حيث تبين أن اثنين من الصينين ومصريين أحدهما محام، كونوا لاستخدام أحشاء الحيوانات، وإعادة تدويرها من جديد، وبيعها وهو ما يعرف بـ"الممبار الصيني".
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، والتحفظ على الصينين والمصريين، والكميات المضبوطة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، والاستعانة بمترجمة للغة الصينية لترجمة أقوال المتهمين في المحضر.

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مصراوي Masrawy

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