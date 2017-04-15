السيطرة على حريق 5 سيارات في شبرا الخيمة

حريق 5 سيارات في شبرا الخيمة
القليوبية - أسامه علاء الدين:
سيطرت قوات الإطفاء والدفاع المدني، اليوم، على حريق شب في 5 سيارات، بساحة انتظار في شبرا الخيمة، إثر اشتعال النيران في كمية من القمامة، أسفل إحدى السيارات، وامتدادها إلى باقى السيارات.
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، إخطارا باشتعال حريق في 5 سيارات بساحة انتظار دائرة القسم، كما انفجر ماتور مياه في أحد المنازل، فانتقلت قوات الدفاع المدني، وسيطرت على الحريق، دون إصابات.
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