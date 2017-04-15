بهذه الطرق.. تناولي الفسيخ والرنجة في شم النسيم دون أضرار

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يحرص المصريون في أعياد شم النسيم على تناول الفسيخ والرنجة والسردين وغيره من الأسماك المملحة، وتكثر الإصابات في هذا الوقت بالتسمم والأمراض المعوية نتيجة لكون بعض الأسماك مسممة.

وبهذه المناسبة؛ يقدم موقع "لايف" لربة المنزل نصائح هامة لشراء أفضل أنواع الفسيخ والرنجة للاستمتاع في هذا اليوم كالآتي:

1- اختيار الفسيخ والرنجة ذات اللحم الطازج؛ حيث إن الفسيخ الفاسد يكون لينًا ومنتفخًا ولحمه مفتتًا، فاحرصي على أن يكون لحمه متماسكًا وطازجًا.

2- ابتعدي عن تلك الأنواع التي يوجد بها بقع سوداء أو حمراء، فهي فاسدة وقد تسبب التسمم.

3- على الرغم من أن الفسيخ والرنجة يتميزان بالرائحة النفاذة؛ إلا أنها يجب أن تكون طبيعية دون مبالغة، كما أن تحول اللحم إلى اللون الأزرق دليل على فساده، فابتعدي عنه تمامًا.

4- احرصي على شراء الأسماك المملحة من أماكن ذات ثقة.

ونقدّم لكِ كذلك أفضل طريقة لتناول اللحوم المملحة في شم النسيم، وهي:

1- عليكِ ترك هذه اللحوم في الثلاجة لمدة 48 ساعة على الأقل قبل تناولها، حتى تموت البكتيريا الموجودة بها.

2- يجب وضعها على النار أو غليها في الماء أو الزيت لمدة عشر دقائق على الأقل للتخلص من السموم.

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3- إضافة الكثير من الليمون والخل إلى الأسماك المملحة قبل تناولها.

4- احرصي على تقديم البصل والخس والأوراق الخضراء مع الرنجة والفسيخ؛ حيث تتركز الأملاح الموجودة بها في المعدة؛ لذلك فإن الأوراق الخضراء لها تأثير جيد على تخفيف ملوحتها بدرجة كبيرة.

5- ينصح بتناول الشاي الأخضر والنعناع والزعتر والقرفة بعد تناولها لتطهير المعدة.

وعلى الرغم من أن هذه الطرق تبقيكِ بعيدة تمامًا أنت وأسرتك عن خطر التسمم؛ إلا أن الأطباء ينصحون بعدم تناول الأسماك المملحة تماما في تلك الحالات:

1- مرضى القلب والسكر والأمراض المزمنة غير مسموح لهم بتناول تلك الأنواع، ومن الممكن تناول كمية قليلة جدًا منها لمرة واحدة فقط.

2- غير مسموح تمامًا لمرضى الضغط أو أمراض الكبد أو الكلى بتناول الأسماك المملحة.

3- عدم تناول أكثر من 150 جرامًا فقط من هذه اللحوم.

4- ينصح بعدم إطعام الأطفال منها لأن جهازهم المناعي قد لا يحتمل أملاحها.