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صور| «لوني البيض».. اسعدي طفلك بهذه الوجبة في شم النسيم

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صور| «لوني البيض».. اسعدي طفلك بهذه الوجبة في شم النسيم صور| «لوني البيض».. اسعدي طفلك بهذه الوجبة في شم النسيم

التحرير

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ينجذب الأطفال إلي الأكلات ذات الأشكال الجذابة، والفسيخ والرنجة أطعمة لا تناسب الأعمار الصغيرة منهم لتناولها في شم النسيم، لذلك تستبدل الأمهات هذه الأطعمة الثقيلة بالبيض لما له من قيمة غذائية وإضفاء البهجة على أطفالهن بتلك المناسبة، وإليك طريقة طبق مميز يمكنك الاستمتاع به مع أطفالك..

 

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المكونات

- 10 بيضات مسلوقة

- نص معلقة صغيرة من الملح

- ربع معلقة من الكمون

- ربع كيلو لحم صدور

- معلقتان من المايونيز

- علبة ألوان طعام 

طريقة التحضير

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- بعد سلق البيض، وطهي صدور الدجاج، قطعي البيض إلى نصفين.

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شاهد أيضا

- افصلي صفار البيض عن البياض.

 

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- في وعاء آخر، افركي الصفار مع صدور الدجاج، وأضيفي المايونيز والملح والكمون.

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- أحضري عدد ًا من الأكواب، وأضيفى فى كل كوب لون مع القليل من الماء حسب الحاجة.

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- ضعي كل قطعة من البياض فى لون مختلف.

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- بعد تلوين البياض، رصيه في طبق التقديم.

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- بقمع التزيين، ضعى صفار البيض المخلوط فى القمع وأضيفيه على البياض الملون.

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التحرير

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