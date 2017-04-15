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«ترك»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق

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«ترك»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق «ترك»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق

التحرير

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تفقد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، سير العمل بالطريق الإقليمي الدولي؛ للاطمئنان على آخر التطورات ومعدلات الإنجاز.

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وقال "ترك"، في تصريحات صحفية، إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث تم ربط الطريق الإقليمي مع الطريق الحر (بنها - شبرا الخيمة)، وطريق الصعيد الغربي وطريق (البحر الأحمر - سفاجا).

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وأعرب رئيس الهيئة، عن سعادته بسير العمل وفقا للبرنامج الزمني لتسليم العمل في الموعد المحدد؛ لحل مشاكل التكدس المروري ومعاناة المواطنين.

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التحرير

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