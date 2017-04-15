«ترك»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق

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تفقد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، سير العمل بالطريق الإقليمي الدولي؛ للاطمئنان على آخر التطورات ومعدلات الإنجاز.

وقال "ترك"، في تصريحات صحفية، إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث تم ربط الطريق الإقليمي مع الطريق الحر (بنها - شبرا الخيمة)، وطريق الصعيد الغربي وطريق (البحر الأحمر - سفاجا).

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وأعرب رئيس الهيئة، عن سعادته بسير العمل وفقا للبرنامج الزمني لتسليم العمل في الموعد المحدد؛ لحل مشاكل التكدس المروري ومعاناة المواطنين.