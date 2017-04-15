«البترول» تعلن وقف خط أنابيب «السويس - القطامية» بسبب حريق «التسعين»

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قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه شبّ ظهر اليوم حريق على مسار خط أنابيب نقل المنتجات البترولية «السويس - القطامية» قطر 10 بوصة عند مدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، الذى كان ينقل منتج البوتاجاز لمستودعات القطامية لتعبئته.

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وأضاف رئيس الشركة، فى بيان صحفى لوزارة البترول، أنه تم على الفور إيقاف تشغيل الخط وغلق غرف البلوف قبل وبعد مكان الحادث وتوجيه فرق الإطفاء التابعة لشركات القطاع بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدنى، وجار السيطرة على الحريق تمهيدًا لمعرفة سبب الحادث وملابساته، هذا وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لغلق الطرق لإجراءات التأمين.