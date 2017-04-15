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حبس 3 متهمين بتفجير كنيستي مارجرجس ومارمرقس 15 يومًا

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حبس 3 متهمين بتفجير كنيستي مارجرجس ومارمرقس 15 يومًا حبس 3 متهمين بتفجير كنيستي مارجرجس ومارمرقس 15 يومًا

التحرير

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أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص متهمين في قضية تفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين الثلاثة وهم "سلامة وهب الله عباس" 35 سنة ويقيم بالأشراف البحرية، مركز قنا، حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك 35 سنة ويقيم بها المخادمة مركز قنا، أخصائي اجتماعي بمعهد أزهري وعلي شحات حسين محمد 39 سنة ويقيم بها الأشراف البحرية، الشويخات، مركز قنا، حاصل على دبلوم فني صناعي.

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وأعلنت وزارة الداخلية أن منفذ الحادث هو ممدوح أمين محمد بغدادي 30 بقنا ويقيم نجع الحجيري، الظافرية مركز فقط – حاصل على ليسانس آداب) والمذكور بحسب الداخلية هو "أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته في عملية التعدى على كمين النقب بالوادي الجديد".

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التحرير

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