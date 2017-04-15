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صور| سكرتير المجمع المقدس يزور مصابي «تفجير طنطا»

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صور| سكرتير المجمع المقدس يزور مصابي «تفجير طنطا» صور| سكرتير المجمع المقدس يزور مصابي «تفجير طنطا»

التحرير

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زار الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، اليوم السبت، مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا، الذين يتلقون العلاج بمجمع الجلاء الطبي العسكري بالقاهرة، حسب ما نقلت الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان تفجيران استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندية، الأحد الماضي، أثناء صلوات قداس «أحد السعف»، مما أدى إلى مقتل نحو ٤٦ شخصا وإصابة العشرات، حسب مسؤولين.

 وتبنى تنظيم «داعش» التفجيرين، وذكر في بيان له أن انتحاريين هما من قاما بهما.

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وأعلنت الكنيسة إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية الخاصة بعيد القيامة، والاكتفاء بصلاة قداس ليلة العيد، مساء اليوم السبت، وأعلن البابا تواضروس الثاني عدم استقبال أي ضيوف غدًا الأحد حتى لا تختلط مشاعر العزاء بالتهنئة، على حد قوله، على أن يخصص موعد للعزاء لاحقًا. 

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