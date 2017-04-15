الصحة: تفحم شخص وإصابة 17 آخرين بانفجار التجمع الخامس

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث انفجار خط الغاز الذي وقع بمنطقة التجمع الخامس، اليوم السبت، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 17 آخرين.

وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه عثر على جثة شخص متحمة جراء الانفجار، لافتا بأنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفيي البنك الأهلي والدفاع الجوي، عقب تقديم الإسعافات الأولية لـ 7 مصابين بموقع الحادث.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد دفعت بـ 15 سيارة إطفاء؛ للسيطرة على انفجار ماسورة غاز بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

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وقال مصدر أمني، إن الانفجار تج عن قيام لودر تابع للمحافظة بأعمال حفر بالمنطقة، مؤكدا أنه تم التحفظ على السائق.

