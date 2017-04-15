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«غاز القاهرة»: تعرضنا لخسائر ومصاعب نتيجة «الدولار» و«المنتجات البترولية»

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«غاز القاهرة»: تعرضنا لخسائر ومصاعب نتيجة «الدولار» و«المنتجات البترولية» «غاز القاهرة»: تعرضنا لخسائر ومصاعب نتيجة «الدولار» و«المنتجات البترولية»

التحرير

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قال المهندس محمد حمزة، رئيس شركة غاز القاهرة، إن الشركة تعرضت لبعض المصاعب والخسائر خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع وزيادة المنتجات البترولية، التى أثرت على عمل الشركة، حيث توقف مقاولو الحفر عن عملهم نتيجة مطالبتهم برفع قيمة التعاقدات معهم، وبالفعل تمت زيادتهم 40% من المتفق عليه.
 
ولفت رئيس الشركة فى تصريحاته لـ"التحرير"، إلى أن اتفاقية "البنك الدولى" التى تتضمن توفيره الخامات المستخدمة فى عمليات التوصيل والتركيب للمنازل والوحدات السكنية بالمناطق العشوائية والنائية والفقيرة ساهمت بشكل كبير فى تقليل الخسائر، التى تعرضت لها الشركة، خاصة مناطق "المرج- القلج- الخصوص- الوجه البحرى"، مضيفًا أنها تنفذها حاليا فى الأماكن المتعاقد معها، مع التنويه أنه يتم عمل مقايسات خاصة للمناطق الجديدة المتعاقد معها مثل "مدينتى" والعاصمة الإدارية الجديدة، التى لا يقوم البنك الدولى بتوفير الخامات لها، لأنها لا تعتبر مناطق عشوائية أو نائية.

وكشف أن البنك الدولى، منح شركات الغاز المصرية العاملة فى توصيل وتركيب خطوط وشبكات الغاز "قرض خامات"، حيث يقوم بتوفير الخامات من الخارج، وتوزيعها على الشركات التى تقوم بتوصيلها وتركيبها فى المناطق التى يتم اختيارها وتحديدها، على أن يقوم المواطن بدفع وسداد قيمة اشتراكات التوصيل للشركة بعد انتهاء التوصيل له.

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وأوضح أنه تبلغ إجمالى التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية حاليا ما يزيد على 4 آلاف جنيه، إلا أن العميل يقوم بدفع وسداد 2850 جنيهًا فقط يخص شركات توصيل الغاز منها 2700 جنيه.

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التحرير

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