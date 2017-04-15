المتحدث العسكري: مستشفياتنا جاهزة لاستقبال مصابي «انفجار الغاز»

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أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، أن مستشفيات الجيش جاهزة لاستقبال أي إصابات ناتجة عن حادث حريق الغاز، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وكان خالد مجاهد المتحدث باسم وزير الصحة، قد قال إن هناك 10 إصابات نتيجة انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، من بينهم 3 حالات حرجة، ولا وفيات.

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وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار، وتصاعد ألسنة اللهب بشارع التسعين، وبالانتقال والفحص تبين انفجار خط غاز، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وعمل كردون أمني حول المكان، وتم تحويل خط سير السيارات، كما قامت الخدمات المرورية بوضع العلامات الإرشادية لمنع التكدس، وتم قطع الغاز عن الخط، وجار السيطرة على ألسنة اللهب.