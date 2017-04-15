مجلس القضاء الأعلى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

كتب- أحمد أبو النجا:

أعرب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس محكمة النقض عن خالص تهنئته لأقباط مصر جميعا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك في رسالة وجهها مجلس القضاء الأعلى إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكروه وسوء وأن يديم المحبة والأخوة بين المصريين جميعا.