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إصابة سفيرة السويد في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون-العلمين

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إصابة سفيرة السويد في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون-العلمين إصابة سفيرة السويد في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون-العلمين

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة - ارشيفية

كتب - علاء عمران:

أصيبت سفيرة السويد، ومدير المكتب الإقليمي لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي في حادث سير، اليوم السبت، بطريق وادي النطرون العلمين- الصحراوي.

كانت غرفة عمليات للمرور تلقت بلاغاً، بوقوع حادث سير بطريق وادي النطرون العلمين الصحراوي.

وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بانتقال الخدمات الأمنية واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بطريق وادي النطرون العلمين الصحراوي بالكيلو 35 انفجر الإطار الخلفي لسيارة دبلوماسية مما أدى إلى انقلابها، أسفر عن إصابة سفيرة السويد بفرنسا، ومدير المكتب الإقليمي لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

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