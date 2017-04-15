ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

ضبطت حملة مشتركة من الطب البيطري والتموين والشرطة، اليوم السبت، كميات كبيرة من الفسيخ الفاسد، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بعدد من محال الفسيخ، والأسماك المملحة، قبل بيعها فى الأسواق للمواطنين.

وكشفت الحملة المشتركة، برئاسة الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل وزارة الطب البيطري، عن ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد، في إطار خطة المديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين بندر دسوق، للمرور على محال الفسيخ، لضبط المخالفين منهم، حيث تبين من خلال الفحص الظاهري لتلك الكميات، عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحملات مستمرة، لضبط المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار احتفالهم بعيد الربيع، وشم النسيم.