أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد بكفر الشيخ ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد

كفر الشيخ - إسلام عمار

ضبطت حملة مشتركة من الطب البيطري والتموين والشرطة، اليوم السبت، كميات كبيرة من الفسيخ الفاسد، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بعدد من محال الفسيخ، والأسماك المملحة، قبل بيعها فى الأسواق للمواطنين.

وكشفت الحملة المشتركة، برئاسة الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل وزارة الطب البيطري، عن ضبط 300 كيلو فسيخ فاسد، في إطار خطة المديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين بندر دسوق، للمرور على محال الفسيخ، لضبط المخالفين منهم، حيث تبين من خلال الفحص الظاهري لتلك الكميات، عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحملات مستمرة، لضبط المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار احتفالهم بعيد الربيع، وشم النسيم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم