أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مأمور قسم أول شبرا يطالب قوات تأمين الكنائس باليقظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مأمور قسم أول شبرا يطالب قوات تأمين الكنائس باليقظة مأمور قسم أول شبرا يطالب قوات تأمين الكنائس

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، اليوم، الحالة الأمنية لعدد من الكنائس بالمحافظة، منها كنيسة القديسة العذراء مريم بيجام، وكنيسة الأنبا بولا بمنشية عبد المنعم رياض، وكنيسة الشهداء مارمينا وأبي السيفين، وكنيسة الأنبا رويس بشبرا البلد.

وطالب العميد وائل صديق، قوات تأمين الكنائس قطاع غرب باليقظة التامة لجميع أفراد الحراسة، ومنع دخول أي شخص دون المرور على البوابات الإلكترونية، والتواجد المستمر حول الكنائس.

مأمور قسم أول شبرا يطالب قوات تأمين الكنائس

مأمور قسم أول شبرا يطالب قوات تأمين الكنائس

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم