بالصور.. مأمور قسم أول شبرا يطالب قوات تأمين الكنائس باليقظة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، اليوم، الحالة الأمنية لعدد من الكنائس بالمحافظة، منها كنيسة القديسة العذراء مريم بيجام، وكنيسة الأنبا بولا بمنشية عبد المنعم رياض، وكنيسة الشهداء مارمينا وأبي السيفين، وكنيسة الأنبا رويس بشبرا البلد.

وطالب العميد وائل صديق، قوات تأمين الكنائس قطاع غرب باليقظة التامة لجميع أفراد الحراسة، ومنع دخول أي شخص دون المرور على البوابات الإلكترونية، والتواجد المستمر حول الكنائس.