بالصور.. تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري في جنازة عسكرية بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي قرية الشعراوي، التابعة لمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جثمان المجند إبراهيم رضا العمري، الذى استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء.

وردد المشيعون خلال الجنازة العسكرية، التى انطلقت من مسجد القرية حتى مقابر أسرة الشهيد الهتافات المنددة بالإرهاب ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" و "لا إله إلا الله الارهاب عدو الله".

شارك في الجنازة عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى، بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.