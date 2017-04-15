أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري في جنازة عسكرية بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمريتشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري

تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (2)تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (2)

تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (3)تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (3)

تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (4)تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (4)

تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (5)تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (5)

تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (6)تشييع جثمان الشهيد إبراهيم العمري (6)

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي قرية الشعراوي، التابعة لمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جثمان المجند إبراهيم رضا العمري، الذى استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء.

وردد المشيعون خلال الجنازة العسكرية، التى انطلقت من مسجد القرية حتى مقابر أسرة الشهيد الهتافات المنددة بالإرهاب ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" و "لا إله إلا الله الارهاب عدو الله".

شارك في الجنازة عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى، بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم