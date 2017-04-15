بالصور- ترميم شارع الكنيسة المرقسيه بعد تفجيرات الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

تصوير- حازم جودة:

انتهت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، اليوم السبت، من أعمال ترميم الكنيسة المرقسية والمباني والمحال المجاورة لها، في زمن وصف بـ"القياسي" ولم يستغرق سوى 3 أيام.

وكان انتحاري فجر نفسه، يوم الأحد الماضي، أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات "أحد الشعانين"، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدًا بينهم 7 من قوات الشرطة وإصابة 48 آخرين.

وتسبب التفجير الإرهابي الذي سبقه تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، في تدمير البوابة الرئيسية للكنيسة المرقسية ومكتب الأمن والمكتبة والحضانة الملحقة بها، فضلا عن تحطيم واجهات نحو 15 محلا ومنزلا مجاورا لها.