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أردوغان: الاستفتاء يمهد الطريق أمام عودة عقوبة الأعدام

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أردوغان: الاستفتاء يمهد الطريق أمام عودة عقوبة الأعدام أردوغان: الاستفتاء يمهد الطريق أمام عودة عقوبة الأعدام

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسطنبول (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثاني مؤتمر جماهيري اليوم بإسطنبول، إن فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء التركي غدا سيمهد الطريق أمام عودة عقوبة الإعدام .

وأضاف: " إخواني، قراري بشأن عقوبة الإعدام واضح. في حال تم تمريره في البرلمان ووصلني، فسوف أقره وأنهي هذا الأمر". ويتطلب التعديل الدستوري أغلبية الثلثين لتمريره في البرلمان.

وتابع: "إذا لم يحدث هذا، سوف نجري استفتاء اخر من أجل هذا، وسوف تقرر أمتنا". ويمكن للبرلمان طرح تعديل ما للاستفتاء في حال حصل على أغلبية الثلاثة أخماس، وهو ما يوضح كيفية بدء الاستفتاء الحالي.

وقال: "قرار غدا سيفتح المسار أمام هذا". وأضاف أن التصويت سيكون "نقطة تحول" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وتركيا دولة مرشحة للانضمام للتكتل.

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