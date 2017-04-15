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العثور على وثائق تاريخية في ليتوانيا تعود إلى فترة الاحتلال النازي

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العثور على وثائق تاريخية في ليتوانيا تعود إلى فترة الاحتلال النازي العثور على وثائق تاريخية في ليتوانيا تعود إلى فترة الاحتلال النازي

مصراوي Masrawy

الحرب العالمية الثانية

فيلنيوس (د ب أ)
عُثِرَ في ليتوانيا على وثائق تاريخية تعود لفترة الاحتلال النازي للبلاد إبان الحرب العالمية الثانية قبل أكثر من 70 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية في ليتوانيا، اليوم السبت، أن الوثائق تم العثور عليها داخل وعاء زجاجي، جرى تخزينه في أساس أحد المنازل بمدينة ماريامبولي جنوب الدولة الواقعة على بحر البلطيق.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرشيف الحكومي بعد عملية فحص أن هذه الوثائق التي تم حفظها ملفوفة، رطبة وقذرة وفي حالة سيئة للغاية .

وتمكن خبراء الترميم من التأكد أن هذه الوثائق خاصة بإدارة الاحتلال النازي في الفترة بين عامي 1942 حتى 1944.

ومن المنتظر أن يتم إعادة اللفافات ذات الحالة الرثة إلى حالتها الأولى في الأرشيف الحكومي في ليتوانيا، حيث يأمل العلماء في التعرف من خلالها على شواهد عن محتواها وكاتبيها.

ولا يزال من غير المعروف حتى الآن من خبأ هذه الوثائق.

يشار إلى أن ليتوانيا تعرضت إبان الحرب العالمية الثانية لاحتلال من قبل قوات ألمانيا النازية وتلاه بعد ذلك احتلال من قبل قوات الجيش الأحمر السوفيتي.

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